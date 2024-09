Softball

SARONNO – Va male all’Inox Team Saronno in gara 1 delle Italian softball series: al campo saronnese di via De Sanctis nella partita delle 17 di sabato pomeriggio vittoria del Mkf Bollate.



Eppure le cose si erano messe bene, all’inizio, per le saronnese avanti 1-0 al secondo inning con Noa Armirotto a rubare casa base. Immediatamente dopo però il pari delle ospiti, su base ball. Quindi a segno va solo Bollate, a lanciare la volata finale è la giappone Mikiko Eguchi con un fuoricampo al quinto inning. Per Saronno chiude in pedana Chiara Rusconi senza subire punti ma termina 1-4.

Gara 2 si gioca alle 19.15, per Saronno obiettivo quello di un successo per tenere aperta la serie (al meglio delle 5 partite) che proseguirà il prossimo fine settimana a Bollate.

(foto: un momento dell’incontro di questo pomeriggio al diamante saronnese di via De Sanctis)

