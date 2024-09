Softball

SARONNO – Inox Team Saronno ko anche in gara 2 delle Italian softball series: la gara serale di sabato è finita con la vittoria 3-5 delle bollatesi in rimonta.

In pedana la sfida fra Kandra Lamb del Saronno e l’ex saronnese Alice Nicolini per l’Mkf. Incontro iniziato bene per Saronno: al primo inning la battuta valida di Milagros Lozada genera confusione nella difesa ospite ed entra il punto con Meritxell Blesa, con Saronno che raddoppia dopo il triplo di Uxua Modrego. Al secondo inning Bollate pareggia: singolo di Torre poi una battuta di sacrificio di Eguchi. Al quinto inning il bunt di sacrificio di Sara Cianfriglia permette alle saronnesi di andare sul 3-2. Colpo di scena al 7’ inning: bella valida di Gabriela Slaba ed entrano due punti, poi la valida di Giulia Longhi fissa il punteggio sul 3-5.

In gara 1 la vittoria del Bollate per 1-4. La serie prosegue sabato prossimo a Bollate, dalle 16. Si gioca al meglio delle cinque partite.

