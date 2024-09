Groane

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della sindaca di Saronno, Nilde Moretti, circa l’orario ridotto nelle scuole.

Nei giorni scorsi sono venuta a sapere, come il resto dei genitori, da una circolare della scuola che anche la prossima settimana le scuole di Solaro non faranno ancora il tempo pieno. Come molti di voi sono in difficoltà, gli impegni mi costringono a chiedere aiuto ai nonni che già tante volte mi danno una mano (immagino poi chi i nonni non li ha e deve cavarsela da solo).

Come spiegato dalla circolare del dirigente scolastico, questo è dovuto alla mancata nomina degli insegnanti in capo al provveditorato e al ministero. Purtroppo ogni anno i buoni propositi di nomine veloci si scontrano con una realtà che vede la scuola pubblica sempre più in ritardo e in difficoltà.

Il comune di Solaro investe tanto nelle nostre scuole, i nostri educatori nel tempo mensa permettono di garantire le 40 ore settimanali (sempre a rischio) e anche quelli impegnati nell’accompagnamento sul trasporto scolastico, nel pre e post scuola, mitigano una situazione complicatissima, che lo Stato ignora, lasciando i Comuni sempre soli. Spero la situazione si risolva a breve o che arrivino presto chiare indicazioni sulle tempistiche.