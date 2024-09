Altre news

SARONNO – Oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata è di 23°C, mentre la minima è di 14°C, con lo zero termico attestato a 2620 m. I venti saranno moderati al mattino provenienti da Nord e al pomeriggio da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente, come confermato da 3BMeteo.

Sulle basse pianure occidentali cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, con qualche possibile addensamento serale. Sulle pedemontane e alte pianure, prevalgono cieli poco nuvolosi, ma con un aumento di nubi in serata, portatrici di deboli piogge. Nelle Prealpi orientali, si attende un aumento della nuvolosità con piogge nel pomeriggio, mentre le Alpi Retiche vedranno nuvolosità crescente dal pomeriggio in poi.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.