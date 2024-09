Calcio

La quarta giornata di campionato ha regalato sfide emozionanti. L’Amici Dello Sport ha pareggiato 1-1 contro l’OSL Calcio Garbagnate, con Macchi e Micalizzi a segno. L’Arsaghese è stato sconfitto in casa dal Gorla Minore, che ha vinto 2-1 grazie a Gomaa. Il Cantello Belfortese ha superato il Sommese 1920 per 2-1, mentre Faloppiese Olgiate Ronago e Folgore Legnano hanno chiuso in parità. Gallarate Calcio ha battuto l’Antoniana 1-0 e la Valceresio A. Audax ha vinto 3-0 contro il Marnate Gorla Calcio. L’Union Villa Cassano ha trionfato 3-1 sul Tradate Abbiate.

Prima Categoria – Risultati, marcatori e classifica

AMICI DELLO SPORT – OSL CALCIO GARBAGNATE 1-1 Reti: Macchi (A), Micalizzi (G)

ARSAGHESE – GORLA MINORE 1-2 Reti: Autogoal (A), Gomaa (G), Gomaa (G)

CANTELLO BELFORTENSE – SOMMESE 1920 2-1 Reti: Qosaj (C), Memaj (C), Blanco (S)

FALOPPIESE OLGIATE RONAGO – FOLGORE LEGNANO 1-1 Reti: Braga (Fa), Marzola (Fo)

GALLARATE CALCIO – ANTONIANA 1-0 Reti: Gningue

MARNATE GORLA CALCIO – VALCERESIO A. AUDAX 0-3 Reti: Vezzoli, Di Iorio, Ippolito

SAN MICHELE CALCIO – FRANCE SPORT 0-1 Reti:

UNION VILLA CASSANO – TRADATE ABBIATE 3-1 Reti: Martignoni (U), Bardhocaj (U), Candela (U)

Classifica: Gallarate Calcio 12, Cantello Belfortese 10, Faloppiese Olgiate Ronago 8, Marnate Gorla Calcio 7, Valceresio A. Audax 7, Sommese 1920 7, Folgore Legnano 6, France Sport 6, Gorla Minore 6, Antoniana 4, Union Villa Cassano 4, Osl Calcio Garbagnate 3, Tradate Abbiate 3, Amici Dello Sport 2, Arsaghese 2, San Michele Calcio 0.