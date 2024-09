Calcio

GERENZANO – Gerenzanese e Limbiate, è finita 1-1 al centro sporivo di via Inglesina; in questo incontro valido per la Prima categoria. E’ stata una partita ben giocata e sostanzialmente equilibrata. Primo tempo senza particolari azioni da segnalare anche se non sono mancati i ribaltamenti di fronte. Occasione migliore, quella per i locali al 43′: Aloe a pochi metri dalla porta viene miracolosamente anticipato dal centrale difensivo avversario.

Nel secondo tempo in avvio importante parata del portiere del Limbiate sul tiro di Canavesi e Aloe, raccolta la respinta, non riesce a concludere in porta. Ma un minuto dopo Gorgoglione dal limite porta in vantaggio i locali. La reazione del Limbiate è vemente ed al 28′ gli ospiti pareggiano: Tagliabue con un tiro dal limite dell’area trova il gol, e e nel finale il Limbiate si fa più pericoloso e cerca di portare a di di raggiungere la vittoria ma il portiere di casa non si fa sorprendere.

La Gerenzanese ha schierato Dario, Zucchetti, Viola, Morandi, Esopi, Maringoni, Canavesi, Gorgoglione, Aloe, Geron, Boccaletti, a disposizione Giacomo Gambino, Franchi, Ghirimoldi, Quaggelle, Ciuciu, Geron, Corbetta, Boeri e Federico Gambino.

(foto di gruppo della Gerenzanese calcio al via di questa stagione agonistica)

