Calcio

SARONNO – Missione compiuta per l’Amor sportiva, 2′ categoria, che in casa sul campo di via Trento questo pomeriggio ha battuto 1-0 l’Union Oratori Castellanza. Gara finita in 10 contro 10 per le espulsioni di Caso dell’Amor e Milani degli ospiti.

L’Amor sportiva ha giocato con Lovera, Pustorino, Caimi, Pilato, Uboldi, Spaudo, Caldart, Busnelli, Rubino, Pogliani e Caso. A disposizione Chiti, Codari, Uboldi, Fiorio, Wagner, Nigro, Caldera, Algardi, Lazarov, allenatore Giuseppe Boldorini.

La Union Oratori Castellanza è scesa in campo con Restelli, Andreotti, Zavattiero, Martin, Monti, Moroni, Minotti, Galli, Milani,. Tamborini e Brassanini, a disposizione Dal Sasso, Lualdi, Barella, Volontè, Carfora, Mota, Banfi, Tamborini e Marzullo con allenatore Giovanni Tamborini.

(foto di gruppo per l’Amor sportiva di Saronno)

29092024