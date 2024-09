Sport

SARONNO – Posticipo serale al centro Ronchi di via Colombo a Saronno dove questa sera si sono dati battaglia Cogliatese e Dal Pozzo.

Come al solito bell’atmosfera creata dai tifosi ospiti che a suon di cori e fumogeni scaldano l’ambiente e un avvio di partita non troppo entusiasmante, in cui le squadre si studiano senza affondare. All’11’ è la Cogliatese a sfiorare per prima il gol con Cimnaghi che a un passo dalla porta non riesce a deviare un tiro-cross potente di Capici. Risponde presente il Dal Pozzo con una discesa sulla fascia destra, palla perfetta in area dove Canti calcia un rigore in movimento ma è fenomenale Ortolan a respingere col piede. La gara si sblocca al 32’ quando dopo un azione piuttosto confusa la palla carambola nell’area piccola e Canti con un po’ di fortuna devia in rete. Gli ospiti raddoppiano poco dopo, al 36’ un bel calcio d’angolo trova impreparata la difesa biancoazzurra e Stefanizzi impatta indisturbato trafiggendo Ortolan.

Nella ripresa Dal Pozzo cala il tris al 51’ con bomber Maggiore, perfetto a piazzare con l’esterno del piede la palla nell’angolo basso. La Cogliatese riaccorcia al 54’ con capitan Pastore che incorna un bel corner calciato da Capici. I gialloverdi peró si coprono bene e restano ordinati nell’ultima mezz’ora, impedendo ai padroni di casa di completare la rimonta. Termina così 3-1 in favore del Dal Pozzo che ottiene tre punti meritati. La Cogliatese affronterà domenica prossima Desio in trasferta, Dal Pozzo invece ancora fuori casa contro il Verano.

Cogliatese – Dal Pozzo : 1-3.

Marcatori : 32pt Canti (D), 36pt Stefanizzi (D), 6st Maggiore (D), 9st Pastore (C).

Cogliatese : Ortolan, Ventrella, Rose, Murari, Pastore, Chiari, Capici, Balestrini, Zampieri, Ferrario, Cimnaghi. A disposizione : Borgonovo, Avella, Belotti, Bettin, Borghi, Corona, Del Bianco, Manno, Muraca. All. Biemmi.

Dal Pozzo : Gatti, Fagotti, Restelli, Castelnovo, Buttazzo, Stefanizzi, Tricarico, Canti, Maggiore, Barone, Antonini. A disposizione : Salvadore, Algeri, Daga, Corradini, Prandini, Bagnato, Alberganti, Spitaleri, Borgatti. All. Imburgia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti