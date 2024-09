Calcio

SOLBIATE OLONA – In Seconda categoria sul campo della Solbiatese di Solbiate Olona successo in zona Cesarini della Pro Juventute di Uboldo con le reti di Colombo al 35′ della ripresa e quella di Dalzovo (entrato a gara in corso) proprio allo scadere.

La Pro ha schierato Falcone, Reda, Costantino, Boldi, Stefano Colombo, Spaudo, Di Lio, Dragoni, Marco Colombo, Ciccone e Secchieri, a disposizione del tecnico Emilio Scicchitano c’erano Caruana, Dalzovo, Pittalis, Panaia, Crespi, Montoli, Rimoldi, Bergomi e Reda.

Per la Solbiatese sono scesi in campo Lavegia, Casotto, Caldera, Colombo, Sartorato, Fiore, Salmoiraghi, Albe, Collenghi, Carlomagno e Troplini, a disposizione Perin, Radaelli, Carnevali, Izzo, Locatelli e Maneggia. Allenatore Giovanni Canestrali.

