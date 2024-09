Calcio

SARONNO – Big match della quarta giornata di Eccellenza è oggi Ardor Lazzate-Fbc Saronno, inizio alle 15 e diretta play by play su ilSaronno.

Si gioca allo stadio di via Laratta a Lazzate, arbitro Gabriele Nicosia di Cinisello Balsamo, assistenti Oliver Benjamin Rossi di Cinisello Balsamo e Elpidio Chiariello di Legnano.

Il Fbc Saronno ne ha vinte tre su tre, è a punteggio pieno al primo posto in coabitazione con Solbiatese e Mariano. I saronnesi sono reduci dal successo serale di domenica scorsa contro la Vergiatese. Per oggi, tutti presenti meno l’infortunato Proserpio; con un Vaglio in forma smagliante i biancocelesti sono pronti ad affrontare la prima “big”.

L’Ardor Lazzate viene dal netto successo di domenica scorsa contro la Rhodense, ed è un’altra delle formazioni che puntano in alto; attenzione innanzitutto al cannoniere Giangaspero.

Le altre gare

Nel programma odierno di Eccellenza anche il derby brianzolo Lentatese-Meda con arbitro Leonardo Buchignani di Livorno, assistenti Gabriele Borella di Saronno e William Alexander Harwood di Chiari e Casteggio-Caronnese con arbitro Federico Cremone di Pisa, assistenti Diego Mattavelli di Lecco e Miki Ravelli di Bergamo.

