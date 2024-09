Calcio

LAZZATE – Il derby della quarta giornata d’Eccellenza è terminato 5-2 per l’Ardor Lazzate, vincente in casa contro il Fbc Saronno. A fine gara umori contrastanti, come c’era da aspettarsi, nei rispettivi spogliatoi. Il tecnico saronnese, Marco Varaldi è deluso: “La partita l’avevamo preparata in tutt’altro modo. Cosa è andato storto? Approfondiremo nei prossimi giorni per ripartire con il piede giusto. Da martedì dobbiamo subito riprendere gli allenamenti col piede giusto, perchè qui sono stati commessi troppi errori, che non vanno ripetuti”.

Nello spogliatoio dell’Ardor ci si è concessi una birretta in compagnia. L’allenatore Ferdinando Fedele non nasconde la soddisfazione, “perchè comunque abbiamo vinto contro un avversario difficile, contro una squadra forte come quella del Saronno. Sono contenti per i progressi di tutto il gruppo, è stata una bella partita”.

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 5-2

ARDOR LAZZATE (4-1-3-2): De Toni; Guanziroli, Marioli, Mzoughi, Schiepati; Caffi (19’ st Lukumu); Rapone (35’ st Spitaleri), Fogal (13’ st Vincenzi), Rondina; Benedetti (19’ st Gazo), Giangaspero (29’ st Pedrabissi). A disposizione Castelli, Grandi, Oggionni, Treccozzi. All. Fedele.

FBC SARONNO (4-3-3): Gargarella; Ortolani, Fasoli (20’ st Mammetti), Bello, Brennici (1’ st D’Addesio); Favilla (29’ pt Sardo), Pedrocchi, Alvitrez (24’ st Cabezas); Vaglio (41’ st Gatti), Locati, Pontiggia. A disposizione Barlocco, Pandini, Siviero, Rudi. All. Varaldi.

Arbitro: Nicosia di Cinisello Balsamo (Rossi di Cinisello Balsamo e Chiariello di Legnano).

Marcatori: 5’ pt Giangaspero (A), 6’ pt Benedetti (A), 34’ pt Fogal (A), 42′ pt Sardo (S), 17’ st Giangaspero (A), 27’ st Lukumu (A), 42’ st Mammetti (S).

29092024