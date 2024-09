Sport

La Caronnese di Mister Ferri è ospite questa domenica del Casteggio. Sotto un sole estivo i rossoblù sono pronti per affrontare una squadra ostica su un campo in erba naturale. I locali, guidati da Stefano Civeriati, si presentano sul terreno di gioco desiderosi di far loro la partita.

Il match si apre subito al 4′ con una tiro “velenoso” di Becerri che si stampa sulla traversa della porta dei padroni di casa. Quattro minuti più tardi Gnaziri calcia un insidioso calcio d’angolo e sulla successiva azione Napoli si trova pronto sulla linea di porta a respingere la palla. Al 16′ ancora Caronnese in avanti: Colombo palla al piede trova ad aspettarlo Becerri che gira al volo l’assist del bomber rossoblù sfiorando il palo.

Al 21′ arriva il vantaggio della Caronnese: complice un’ottima azione corale al limite dell’area gestita a dovere da Napoli e poi da Becerri tocca a Cannizzaro insaccare da posizione centrale portando il risultato sullo 0-1. Il primo tempo di gioco vede gli uomini di Ferri amministrare il risultato ottenuto.

Da segnalare al 45′ un preciso corner battuto da Napoli che sfila davanti alla porta di casasewnza che nessuno dei caronnesi ne approfitti.

La ripresa si apre con una vera e propria doccia fredda per i colori rossoblù: al 2′ Gnaziri entra a spron battuto nelle maglie della difesa ospite e con tiro forte e angolato dal limite dell’area supera Paloschi siglando il pareggio: 1-1. La Caronnese non ci sta: all’11’ il neo entrato Savino con un rasoterra impegna Murriero alla facile parata a terra mentre quattro minuti dopo Cannizzaro è protagonista di un bel tiro che si spegne fuori di poco dallo specchio della porta.

Al 29′ Corno, appena entrato in partita, aggancia un assist di Napoli a sua volta lanciato da Doumbia e manda sopra la traversa. Al 41′ la Caronnese ha l’opportunità per chiudere la partita definitivamente: Corno entra in area e viene atterrato e per il direttore di gara Federico Cremone da Pisa è rigore sacrosanto. Sul dischetto si presenta Colombo ma il suo tiro viene intercettato dal numero uno di casa Murriero che salva la partita. C’è giusto il tempo per un’ottima punizione di Cannizzaro che sfiora il sette della porta di casa e dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio finale.

TABELLINO CASTEGGIO-CARONNESE 1-1

CASTEGGIO: Murriero, Mauri, Bahirov, Buscaglia, Bertocchi, Guidi, Barbieri (31′ st Burioli), Arbasini, Cavallieri, Gnaziri, Di Raco. A disposizione: Masottino, Daprati, Lentini, De Stradis, Calzati, Vescio, Torre, Pepe. All. Civeriati

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli, Cannizzaro, Galletti, Sorrentino, Paltrinieri, Cerreto (9′ st Savino), Colombo, Becerri (17′ st Corno), Doumbia. A disposizione: Vergani, Battistella, Lofoco, Tondi, Oliviero, De Angelis, Molinaro. All. Ferri

ARBITRO: Federico Cremone di Pisa

ASSISTENTI: Diego Mattavelli di Lecco e Miki Ravelli di Bergamo

RETI: 21’ pt Cannizzaro (Car), 2′ st Gnaziri (Cas)

AMMONITI: Barbieri (Cas), Diraco (Cas), Mauri (Cas), Arbasini (Cas), Savino (Car)

ESPULSI: De Stradis (Cas)