Città

VARESE – Si è appena concluso lo spoglio delle elezioni del consiglio provinciale di Varese tra gli eletti anche il caronnese Silvio Maiocchi (FdI) con 2869 voti rivelazione di questa tornata elettorale, Alessandra Agostini consigliera a Caronno del Pd (2940 voti) confermata dopo l’incarico appena concluso e il presidente del consiglio comunale di Saronno Pierluigi Gilli (2892 voti).

Secondo i primi dati il consigli provinciale sarà così composto: La Provincia al Centro (5 consiglieri) Premazzi, Iametti, Marchesi, Vettori, Gilli; Civici e Democratici (5) Passera, Bellaria, Di Toro, Lauricella, Agostini; Lega (3) Ghiringhelli, Mulas, Panzeri e Fratelli d’Italia (3) Colombo, Maiocchi, Compagnoni.

Insomma finisce “in parità” con cinque eletti per parte la sfida alle elezioni provinciali tra Civici e Democratici (Pd, Movimento 5 Stelle e civici) e il listone La Provincia al Centro, che unisce Forza Italia, EuPolis, Italia Viva e Azione. Tre eletti per Fratelli d’Italia e altrettanti per la Lega (con Lombardia Ideale).

