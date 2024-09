Eventi

SARONNO – Ultimi due appuntamenti della Festa della Filosofia per quest’anno ed entrambi si terranno a Saronno. Il primo è previsto per martedì primo ottobre: alle 20:45, in Villa Gianetti, si terrà una serata dedicata al tema“Fenomenologia della violenza e vie della nonviolenza nel mondo globale”.

L’incontro vedrà dialogare i filosofi Roberto Mancini, professore di filosofia teorica dell’università di Macerata ed esperto del pensiero teoretico, politico e morale di alcuni grandi pensatori della contemporaneità, e Natascia Mattucci, professoressa ordinaria di filosofia

politica e di filosofia dei diritti umani all’università di Macerata, i cui interessi di ricerca approfondiscono i temi dei diritti umani, del femminismo e degli studi di genere.

Il secondo appuntamento e ultimo della rassegna si terrà venerdì 11 ottobre, alle 20:45 al teatro Giuditta Pasta, con la partecipazione di Piergiorgio Odifreddi, che terrà un intervento dal titolo Intelligenze artificiali: “sogni e incubi”.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

(foto archivio)

