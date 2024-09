Città

SARONNO – Ancora un pedone investito tra via Roma e via Biffi a Saronno.

Truffa telefonica da un numero olandese, è successo in questi giorni anche a Saronno che dei cittadini ricevessero una chiamata con prefisso +31, quello appunto dei Paesi Bassi, non non conoscendo nessun olandese e non avcendo alcuna relazione con quella nazione.

Ancora una bicicletta rubata a Saronno: è successo nel pomeriggio in pieno centro storico, una mountain bike è svanita nel nulla ed ora sui social si cerca di ritrovarla, è stata pubblicata una foto che riproponiamo, sperando di contribuire alle ricerche. Il furto è avvenuto in piazza De Gasperi.

Dopo 17 anni di presenza nella Comunità Pastorale e in parrocchia Sacra Famiglia, don Alberto Corti lascia Saronno. Il saluto avverrà domenica 29 settembre alla messa delle 11 in Sacra Famiglia.

