LONATE CEPPINO – Il Comune di Lonate Ceppino organizza una speciale iniziativa per rendere omaggio alle attività commerciali, edili, alimentari e di altro tipo che operano nel territorio comunale da almeno 50 anni. L’evento si terrà il 12 ottobre alle 11 al parco comunale, durante il quale verranno raccontate le storie e i successi di queste aziende che, con il loro lavoro e dedizione, hanno contribuito a far crescere la comunità locale.

Questa giornata rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino le realtà storiche del paese e apprezzare l’impegno e il valore che queste attività hanno offerto e continuano a offrire nel tempo. Come partecipare? Le attività interessate a partecipare sono invitate a segnalare il proprio nominativo e, se possibile, fornire documentazione che attesti la presenza dell’azienda nel Comune per almeno mezzo secolo. È possibile inviare le informazioni richieste all’indirizzo email:

Scadenza per le adesioni: le richieste devono essere inviate entro domani, 30 settembre.

