SARONNO – “Malgrado le pochissime speranze concesse dai medici, dopo tre mesi e quattro giorni trascorsi tra rianimazione, ospedale e struttura di riabilitazione, si è ripreso completamente, e è stato dimesso lo scorso venerdì 20 settembre”.

E’ il lieto fine di quanto accaduto lo scorso 16 giugno da un uomo sulla ciclabile tra Ceriano Laghetto e Saronno. Alle 8,54 in via Mazzini l’uomo che stava correndo ha avuto un malore e si è accasciato a terra. E’ stato soccorso da una studentessa che ha dato anche l’allarme al numero unico delle emergenze. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto, l’autoinfermieristica di Saronno e l’elisoccorso. Poco prima delle 10 l’elisoccorso è decollato portando il ferito all’ospedale di Legnano.

Sono accorsi dalla provincia di Salerno, la sorella e il fratello, ma i medici non hanno lasciato loro molte speranze. Pur in quei giorni difficili la sorella ha contattato ilSaronno nella speranza di poter ringraziare la ragazza che aveva aiutato il fratello e in poche ore era stato organizzato un incontro. Le cure all’uomo sono proseguite e il risultato è stata la dimissione della scorsa settimana.

“Sabato 21 – continua la sorella che ha scritto a ilSaronno – ha incontrato, abbiamo incontrato in realtà in quanto per le dimissioni lo abbiamo raggiunto io e l’altro fratello che come me vive in provincia di Salerno, Cecilia la laureanda in scienze infermieristiche e Silvia docente e formata al primo soccorso madre di Cecilia il cui solerte e sapiente intervento hanno determinato le condizioni per la ripresa completa senza alcun danno neurologico da anossia”.

Un incontro intenso: “Abbiamo avuto modo quindi di conoscere due belle persone empatiche e coraggiose ed una futura dottoressa in scienze infermieristiche preparata e con evidente vocazione a cui auguriamo una brillante carriera professionale e a cui resteremo per sempre infinitamente riconoscenti. A volte quello che succede nelle favole accade anche nella vita reale…e tutti vissero felici e contenti”.

