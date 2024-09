Comasco

LOMAZZO – Sono state installate nuove fototrappole per il contrasto all’abbandono dei rifiuti.

L’assessore alla sicurezza Caludio Taormina, spiega che da qualche giorno sono attive delle fototrappole per reprimere il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, le telecamere saranno presenti a Lomazzo e Manera nei punti più “Gettonati” per l’abbandono di rifiuti.

L’uso di questi congegni è stato necessario per il dilagare di questo fenomeno nella cittadina comasca, e nelle sue zone boschive, comportamento che viola sia le norme in vigore, sia le regole per una convivenza civile.

Per i trasgressori saranno applicate delle sanzioni amministrative pari a 200 euro, a conferma della “Linea dura” che il Comune vuole adottare per arginare questo spiacevole fenomeno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

29092024