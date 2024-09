Lombardia

VARESE – Oggi domenica 29 settembre si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Varese, durante le quali verranno eletti i 16 nuovi componenti.

Le elezioni, indette dal Presidente della Provincia, avranno luogo nella sede di Villa Recalcati in Piazza Libertà 1, Varese, dalle 8 alle 20. A seguito della chiusura delle votazioni, si darà avvio allo spoglio delle schede.

Possono essere eletti alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni. Trattandosi di elezioni di secondo livello, a votare saranno i sindaci ed i consiglieri dei 136 comuni compresi nel territorio della Provincia di Varese, per un totale di 1766 elettori. Ogni elettore potrà esprimere un voto di preferenza per un candidato presente nella lista. Il valore del voto è ponderato.

Sono quattro le liste dei candidati presentate ed ammesse:

• Lista n.1: La Provincia al centro – Civici moderati popolari

• Lista n.2: Lega, Lombardia ideale e civici

• Lista n.3: Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

• Lista n.4: Civici e democratici per la provincia di Varese

Le liste definitive dei candidati sono pubblicate sul sito ufficiale della Provincia nella sezione “Speciale Elezioni” al seguente link: https://www.provincia.va.it/speciale-elezioni

