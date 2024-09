Sta per cominciare ottobre e Pepe è in testa tra le “tre grandi” meme coin con un prezzo di $ 0,00001044, in aumento del 25% nell’ultima settimana.

Sin dal suo inizio nel 2023, Pepe ha superato Dogecoin e Shiba Inu. Negli ultimi 12 mesi, Pepe è aumentato di oltre il 1.100%. Dogecoin è aumentato del 79% e Shiba Inu ha guadagnato il 104%.

Gli esperti del settore prevedono che la solida performance di Pepe continuerà fino a ottobre, spesso chiamato “Uptober”, a causa della performance storicamente rialzista delle criptovalute nel mese.

Un famoso analista che si fa chiamare “Backwards” su X afferma che il grafico dei prezzi di Pepe sta formando il “più grande cuneo del settore”, che precede un’esplosione al rialzo. L’analista afferma che Pepe raggiungerà una capitalizzazione di mercato di decine di miliardi e diventerà una delle prime 10 criptovalute di questo ciclo.

Easiest play, top 10 soon, free money etc yada yada yada /buy pic.twitter.com/OL4TDG6NGw

Biggest wedge of the industry, tens of billions market cap for $PEPE soon.

Miles Deutscher afferma che Pepe offre uno dei migliori rapporti rischio/rendimento tra le meme coin e sottolinea che attualmente sta superando simultaneamente i livelli di resistenza diagonale e orizzontale.

11. $PEPE

PEPE was one of the biggest runners we’ve have this cycle.

If you’re bullish on memes in general, I think PEPE provides strong R/R as the leading meme on ETH.

Currently in the midst of a breakout (with diagonal and horizonal confluence).

Looking to add more. pic.twitter.com/AfwFM3qdt7

— Miles Deutscher (@milesdeutscher) September 25, 2024