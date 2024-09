Calcio

Nel turno di campionato, la Casatese Merate ha trionfato in trasferta con un convincente 1-4 contro il Ciliverghe Calcio. A segno Barwuah, Bolis, Tirapelle e Isella per gli ospiti, con Gningue che segna l’unico gol dei padroni di casa. Il Crema 1908 si impone per 2-0 sul Magenta grazie alle reti di Bernardini e Longo. L’Ospitaletto vince nettamente 3-0 contro l’Arconatese 1926 con i gol di Panatti, Cantamessa e Messaggi. Termina senza reti, invece, il match tra Sant’Angelo e ChievoVerona, che chiude sullo 0-0.

Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

CILIVERGHE CALCIO – CASATESE MERATE 1-4 Reti: Barwuah (C), Bolis (C), Tirapelle (C), Isella (C), Gningue (C)

CREMA 1908 – MAGENTA 2- 0 Reti: 19′ PT Bernardini, 29′ st Longo

OSPITALETTO – ARCONATESE 1926 3-0 Reti: 16′ pt Panatti, 29′ st Cantamessa, Messaggi

SANT’ANGELO – CHIEVOVERONA 0-0

Classifica: Varesina 13, Ospitaletto 12, Calcio Desenzano 11, Pro Sesto 1913 10, Sant’Angelo 10, Breno 8, Pro Palazzolo 7, Folgore Caratese 7, Castellanzese 1921 7, Crema 1908 6, Casatese Merate 6, Vigasio 6, Ciliverghe Calcio 6, Club Milano 6, Magenta 6, ChievoVerona 5, Sangiuliano City 5, Nuova Sondrio 4, Fanfulla 2, Arconatese 1926 0.