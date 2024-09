Softball

BOLLATE – Oggi sui campi di Ospiate di Bollate le finali giovanili nazionali del softball: saranno assegnati gli scudetti di categoria. Nella categoria U18, la rinuncia del Forlì farà sì che a contendersi il titolo giovanile siano tre squadre: Rheavendors Caronno, Adriatic Lng Bsc Rovigo e Mia Office Blue Girls Pianoro. Rovigo e Caronno si sfideranno nella prima semifinale in programma sul campo principale. La perdente affronterà il Mia Office Blue Girls Pianoro, che trenta minuti dopo la conclusione della sua partita tornerà in campo per affrontare la vincente della sfida Caronno-Rovigo.

Contemporaneamente, sul campo 2, la categoria U15 vedrà le sfide tra Wika Bollate 1969 e Adriatic Lng Bsc Rovigo, e tra Mia Office Blue Girls Pianoro e Italposa Forlì. Sul campo 3 sarà di scena la categoria U13 con le semifinali tra Porta Mortara e Lacomes New Bollate, e tra Milano 1946 e Mia Office Blue Girls Pianoro.

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FIBS Channel Live . Sarà inoltre attivo il servizio play-by-play fornito dal Comitato Nazionale Classificatori.

(foto archivio: anche l’anno scorso le finali giovanili del softball si erano tenute a Bollate)

29092024