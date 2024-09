Città

SARONNO – E’ stata un’edizione da record quella della Strasaronno andata in scena stamattina, domenica 29 settembre, davanti alla Cls di via Don Volpi. Il bell’allestimento con arco gonfiabile, villaggio dello sport con servizi per gli atleti e food truck è stata solo la cornice del vero successo ossia la grandissima partecipazione.

A partire sono stati in 2430: 600 per la competitiva 10 chilometri e 1830 per la non competitiva la family run che ha visto la presenza delle scuole, delle associazione e di tantissimi famiglie saronnesi.

Una vera festa di condivisione a cui ha dato un contributo determinante l’organizzazione della Cls, con l’aiuto di tanti volontari anche del Gap e del Running Saronno, e la bella giornata di sole. Fin dalle 9 sulle strade intorno al parco Lura chiuse dalla polizia locale si sono visti atleti della competitiva e semplici appassionati che sono arrivati a piedi per partecipare alla Family run. Ormai collaudata la scaletta con la partenza della 10 chilometri seguita da quella dei partecipanti della Cls e quindi l’interminabile gruppo della family run.

Le emozioni non sono mancate all’arrivo. Dopo 33:36 minuti è arrivato al traguardo Mirko Partenope già vincitore della passata edizione con un tempo di 34 minuti. In realtà però non è il vincitore dell’edizione 2024 della Strasaronno perchè arrivando stamattina per l’iscrizione non ha trovato il pettorale.

Il primo posto è andato quindi a Matteo Pezzana del Cambiaso rosso running team di Genova con un tempo di 35:45, dietro di lui Fabio Giudici con 35:49 e Davide Vitali con 35:56. Tra le donne è arrivata Cristina Naso con un tempo di 43:26 seguita da Elena Mannara 45:57 e Federica Inderst con 48:15.

Numerosa anche la partecipazione delle scuole: la Pizzigoni ha visto la presenza di 353 iscritti, secondo posto per la Rodari con 233 iscritti e al terzo posto le Orsolina con 170 persone.

Tra le associazioni si sono distinte il Gap con 71 presenti seguito da Osa e Avis a 46 e Forza Angelo con 45 iscritti.

Strasaronno, foto e video dell'edizione dei record con 2430 iscritti

