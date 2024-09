Non c’è dubbio che il trader spera che il suo investimento su Neiro replichi il successo di quello su SHIB. La balena di Shiba Inu, che ha chiuso la scorsa fase rialzista con un guadagno di nove cifre grazie a SHIB, sta valutando ulteriori investimenti per massimizzare i guadagni nel prossimo mercato rialzista.

This early SHIB buyer swapped 1,003 $ETH ($2.31M) for 2.86B $NEIRO in the last hour, despite the x17 pump!

Though the whale made $145M from $SHIB in 2021/22, 2 out of its 3 recent trades, including #NEIROETH and the 2nd $SHIB trade, haven’t been as successful, resulting in… https://t.co/Rh1SIhTtN4 pic.twitter.com/LXajvUQM1t

— Spot On Chain (@spotonchain) September 18, 2024