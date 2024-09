Altre news

SARONNO – Oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata e non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata è di 20°C, mentre la minima è di 11°C, con lo zero termico a 2352 m. I venti saranno deboli al mattino da Nord e al pomeriggio da Est. Nessuna allerta meteo presente, secondo 3BMeteo.

Sulle basse pianure occidentali e orientali, così come sulle pedemontane e alte pianure, la giornata sarà poco nuvolosa, con qualche nube sparsa al mattino. Sulle Prealpi occidentali e Orobie, la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno, salvo qualche addensamento serale.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.