VENEGONO INFERIORE -Oggi, domenica 29 settembre, Venegono Inferiore accoglierà l’evento “Le stanze di Zoe”, organizzato dalla biblioteca comunale nella sede di via Mauceri 5, in collaborazione con l’Associazione Fedora e IntegraLis. La giornata, patrocinata dal Comune di Venegono Inferiore e dal Pio Istituto dei Sordi, prevede una serie di attività pensate per promuovere l’inclusione e la partecipazione della comunità.

Il programma dell’evento, che si svolgerà presso la biblioteca comunale, è strutturato in due sezioni principali:

10.30-11.30 / 16.10-17.10 : “Le Storie di Zoe”, un’attività performativa e interattiva con letture teatralizzate narrate in doppia lingua (LIS e italiano). L’incontro mira a coinvolgere il pubblico con narrazioni che favoriscono la comprensione e la condivisione, abbattendo le barriere linguistiche.

: “Le Storie di Zoe”, un’attività performativa e interattiva con letture teatralizzate narrate in doppia lingua (LIS e italiano). L’incontro mira a coinvolgere il pubblico con narrazioni che favoriscono la comprensione e la condivisione, abbattendo le barriere linguistiche. 11.40-13.20 / 14.30-16: “La Stanza Elementare”, un’installazione sonora arricchita dalle pedane sensoriali. Questa esperienza unica permette ai partecipanti di esplorare i suoni e le vibrazioni in maniera immersiva.

La partecipazione alle attività è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione presso la biblioteca. È possibile contattare il personale per ulteriori informazioni e prenotazioni ai seguenti recapiti:

Email : [email protected]

: Telefono: 0331 856042

L’evento rappresenta un’importante occasione per avvicinare la comunità ai temi dell’inclusività e della cultura condivisa, attraverso attività pensate per essere accessibili e fruibili a tutti.

