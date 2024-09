news

L’oro, considerato uno degli asset più sicuri e storicamente stabili, ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico, toccando i 2.670 dollari l’oncia. Parallelamente, la correlazione tra Bitcoin e il prezioso metallo ha raggiunto il livello più alto degli ultimi cinque mesi, secondo i dati di IntoTheBlock.

Bitcoin e oro: crescita della correlazione

Bitcoin e oro sono spesso accostati per le loro somiglianze strutturali, come l’offerta limitata e l’assenza di una gestione centralizzata. Nonostante Bitcoin sia un asset molto più recente e volatile rispetto all’oro, diversi analisti e sostenitori vedono la criptovaluta come una versione digitale del metallo prezioso. Essi sottolineano che, sebbene Bitcoin sia più giovane e con una capitalizzazione di mercato inferiore, presenta vantaggi legati alla sua natura digitale e alla sua offerta fissa di 21 milioni di unità.

Ha fatto scalpore la dichiarazione di due mesi fa del numero uno di BlackRock, Larry Fink, che ha fatto mea culpa, riconoscendo di essersi sbagliato cinque anni fa e ribadendo che il Bitcoin è “oro digitale”, uno “strumento finanziario legittimo” che “permette di avere ritorni non correlati”. Fink ha anche dichiarato che Bitcoin “è uno strumento in cui si investe quando si è più spaventati, quando si crede che un paese abbia un deficit eccessivo e stia svalutando la propria moneta o che la sus economia sia in una situazione critica”. La decentralizzazione di Bitcoin e la sua non correlazione con i governi gli permette di avere un proprio ruolo nell’economia.

Tuttavia, Bitcoin non convince tutti e resta spesso criticato per la sua volatilità, soprattutto dai detrattori come l’economista Peter Schiff. In condizioni di incertezza economica o tensioni globali, ci si aspetta che i due asset seguano traiettorie simili, ma non sempre accade.

Secondo i dati di IntoTheBlock, nel corso del 2023, Bitcoin e oro hanno avuto andamenti simili durante i mesi di marzo e aprile, per poi divergere a maggio e luglio. Recentemente, però, la correlazione è tornata a crescere, raggiungendo ieri un valore di 0,75, il livello più alto da aprile.

Ethereum: una storia diversa

Se da un lato Bitcoin sembra rafforzare il suo ruolo come bene rifugio, lo stesso non si può dire di Ethereum. La correlazione tra ETH e oro è bassa, indicando che Ethereum è percepito come un asset più speculativo e legato alla crescita piuttosto che un rifugio sicuro. Il prezzo di Ethereum è influenzato maggiormente dalle dinamiche interne al suo ecosistema, come l’attività legata alla DeFi (finanza decentralizzata) e allo staking, piuttosto che dai fattori economici globali.

Questo dimostra che ETH svolge un ruolo differente nel panorama delle criptovalute, più orientato verso l’innovazione tecnologica e la crescita piuttosto che verso la conservazione del valore.

L’oro come bene rifugio e l’Influenza delle Banche Centrali

La recente ascesa dell’oro può essere attribuita a diversi fattori. Tra questi, la crescente domanda delle banche centrali di Paesi come Cina, Turchia e India, che hanno accelerato la conversione delle loro riserve da valuta fiat ad oro in seguito alla guerra in Ucraina. Questo trend riflette una crescente sfiducia nelle valute tradizionali, in particolare in quelle degli Stati occidentali, e rafforza il ruolo dell’oro come bene rifugio.

Bitcoin: l’influenza di fattori esterni

Negli ultimi mesi, la crescita di Bitcoin è stata alimentata principalmente da fattori esterni, come i proclami pre-elettorali di figure politiche come Donald Trump e Kamala Harris, che hanno spinto il mercato delle criptovalute. Tuttavia, nonostante questa spinta, Bitcoin ha faticato a mantenere lo stesso status dell’oro come bene rifugio, nonostante nell’ultimo anno sia cresciuto del +31%, a fronte del +21% dell’oro.

La recente introduzione di ETF su Bitcoin ha contribuito a rendere l’asset più accessibile e inseribile nei portafogli di investitori istituzionali, ma questo non ha ancora eliminato la percezione di Bitcoin come un asset speculativo e volatile rispetto all’oro, considerato ancora il rifugio sicuro per eccellenza.

