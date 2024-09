Calcio

FANO – Si è conclusa l’avventura alla Juventus Fano dell’allenatore Antonio Aiello, volto noto anche ai tifosi saronnesi visto che aveva guidato il Fbc Saronno in Eccellenza alcune stagioni fa. Aiello tra l’altro è residente nella zona: nei mesi scorsi aveva accettato la proposta della Juventus Fano.

In un comunicato ufficiale la società fa sapere che “di comune accordo con mister Aiello, si è deciso di interrompere il rapporto di collaborazione al fine di dare un segnale di svolta alla squadra.

L’Alma Juventus Fano ringrazia il mister Antonio Aiello per la disponibilità manifestata e per l’impegno profuso, augurandogli ogni fortuna per il prosieguo della sua attività. Viene affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Claudio Tridici, affiancato dall’allenatore in seconda mister Gianfranco Parlato”.

La Alma Juventus Fano 1906 milita nel campionato di Eccellenza.

