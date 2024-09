ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – In occasione della premiazione dei Comuni vincitori della Social Call dedicata alla Giornata del Verde Pulito 2024, una delegazione del Comune di Caronno Pertusella ha partecipato alla cerimonia svoltasi presso l’Auditorium Testori, nella sede di Regione Lombardia.

La delegazione Caronnese è stata composta dall’Assessore all’Ambiente Daniele Rosara, accompagnato da alcuni rappresentanti degli Ecovolontari e dell’Ufficio Igiene Urbana.

Caronno Pertusella, vincitore della social call nelle scorse due edizioni, con le foto più votate tra i comuni oltre i 15.000 abitanti, quest’anno ha ceduto il primo posto a Desenzano del Garda, conquistando il secondo gradino del podio con la seconda foto più votata.

Curiosità: la fotografia scelta, e poi premiata è stata proprio scattata da Elisabetta Peratello, istruttrice amministrativa, da anni punto di riferimento per i cittadini del settore igiene urbana comunale.

Il secondo piazzamento è comunque un successo perché permetterà per il terzo anno di fila all’ente di partecipare ad una giornata, organizzata dall’Assessorato all’Ambiente Regionale, in cui i dieci Comuni premiati (primi tre delle categorie in base al numero di abitanti e un Comune con la fotografia più significativa) avranno l’opportunità di raccontare delle iniziative sulle tematiche ambientali, di economia circolare e di sostenibilità peculiari dei propri territori.

L’Assessore Rosara, durante la premiazione, ha voluto ringraziare tutta la squadra composta dal personale interno all’ente ma anche dalle associazioni del territorio che permettono ogni anno di organizzare la Giornata del Verde Pulito, l’iniziativa tutta Caronnese del “Ri-giocando” e le altre attività connesse all’evento principale. Ha anche ricordato l’importanza di questi momenti e di questo corollario di eventi sottolineando l’importanza di lanciare messaggi positivi ed educativi in una società troppo spesso avvezza alla facile polemica e a soffermarsi sugli effetti dati dai cattivi esempi.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti