CASTIGLIONE OLONA – Nello scorso fine settimana l’inaugurazione del nuovo campo degli Arcieri di Castiglione Olona, in via Leonardo Da Vinci.

Il taglio del nastro del nuovo spazio ha visto la partecipazione di appassionati e autorità locali, segnando un momento importante per l’associazione sportiva che quest’anno celebra il suo 40′ anniversario (1984-2024). Il campo aveva chiuso i suoi cancelli tre anni fa, ma oggi ha riaperto con grande entusiasmo.

L’area ospita varie discipline, compresa quella olimpica, e attività, tra cui le gare di campagna, una simulazione di caccia. Attualmente il gruppo conta 60 soci, tra cui 5 ragazzi con disabilità che hanno ottenuto medaglie in diverse competizioni. Due di loro hanno infatti partecipato alle Olimpiadi, mentre uno ha ottenuto la vittoria ai campionati mondiali.

(foto al taglio del nastro della nuova struttura degli Arcieri di Castiglione Olona, in via Leonardo Da Vinci)

30092024