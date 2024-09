Città

VARESE – Nella giornata di ieri si sono svolte le elezioni provinciali per il rinnovo del Consiglio. Al termine dello spoglio delle schede, in conformità ai risultati accertati ed ai quozienti di lista, sono stati proclamati eletti (in ordine di voti). Alla chiusura dei seggi, il numero dei votanti è stato di 1370 su 1767 amministratori tra Sindaci e Consiglieri comunali dei 136 Comuni varesini, il 77,5% degli aventi diritto.

Colombo Marco, 6081 voti ponderati, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Premazzi Mattia, 5214 voti ponderati, La Provincia al centro – Civici moderati popolari

Ghiringhelli Sergio, 4939 voti ponderati, Lega Lombardia ideale e civici

Passera Fabio, 4769 voti ponderati, Civici e democratici per la Provincia di Varese

Bellaria Stefano, 4698 voti ponderati, Civici e democratici per la Provincia di Varese

Iametti Giacomo, 4090 voti ponderati, La Provincia al centro – Civici moderati popolari

Di Toro Michele, 3547 voti ponderati, Civici e democratici per la Provincia di Varese

Mulas Leslie Giovanni, 3436 voti ponderati, Lega Lombardia ideale e civici

Lauricella Carmelo, 3238 voti ponderati, Civici e democratici per la Provincia di Varese

Panzeri Luca , 3122 voti ponderati, Lega Lombardia ideale e civici

, 3122 voti ponderati, Marchesi Matteo, 2968 voti ponderati, La Provincia al centro – Civici moderati popolari

Agostini Alessandra, 2958 voti ponderati, Civici e democratici per la Provincia di Varese

Vettori Enrico, 2927 voti ponderati, La Provincia al centro – Civici moderati popolari

Gilli Pierluigi, 2896 voti ponderati, La Provincia al centro – Civici moderati popolari

Maiocchi Lorenzo Silvio, 2877 voti ponderati, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Compagnoni Franco, 1095 voti ponderati, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Considerando le liste il consiglio provinciale è così composto: La Provincia al Centro 26586 voti ponderati (5 consiglieri) Premazzi, Iametti, Marchesi, Vettori, Gilli; Civici e Democratici 27062 voti ponderati (5) Passera, Bellaria, Di Toro, Lauricella, Agostini; Lega e Lombardia ideale 17745 voti ponderati (3) Ghiringhelli, Mulas, Panzeri e Fratelli d’Italia 13892 voti ponderati (3) Colombo, Maiocchi, Compagnoni.

“Ringrazio tutti i Consiglieri – il commento a caldo del presidente Marco Magrini – che hanno collaborato in questi anni per raggiungere importanti traguardi sul nostro territorio. Do il benvenuto e faccio un grande in bocca al lupo ai nuovi eletti che sapranno contribuire alla crescita dell’Ente e operare per il bene del territorio”.

