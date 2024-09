Altre news

ORIGGIO – Nella mattinata di sabato 28 settembre, nel municipio di Origgio, è stata firmata la nuova convenzione per la gestione del Plis (Parco locale di interesse sovracomunale dei Mughetti) tra i quattro comuni aderenti: Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano, un passo importante per la tutela e la valorizzazione del territorio.

La grande partecipazione del pubblico, tra cui molti volontari, dimostra quanto questo progetto sia sentito nella comunità. La convenzione rinnovata è un segno concreto della volontà delle amministrazioni, guidate dai sindaci Evasio Regnicoli (Origgio), Luigi Clerici (Uboldo), Giuseppina Berra (Cerro Maggiore) e Stefania Castagnoli (Gerenzano), di continuare a investire nel Plis.

Questo impegno collettivo garantirà uno sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell’ambiente e la creazione di opportunità di fruizione per tutti i cittadini. Il progetto non beneficia solo la natura, ma anche le persone e le generazioni future. I ringraziamenti vanno ai comuni aderenti, agli uffici comunali coinvolti e a Paolo Zaffaroni, il cui supporto tecnico e professionale è stato fondamentale per il successo di questo percorso.

(foto dal profilo Facebook del comune di Gerenzano)

