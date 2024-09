Basket

SARONNO – Giuseppe Rizzi, dirigente saronnese unico candidato, è stato eletto dall’assemblea regionale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) come nuovo presidente. Ha ampiamente scavallato l’incognita del quorum (unica variabile in questa elezione) ottenendo 306 voti (86%). L’assemblea si è tenuta ieri, domenica 29 settembre all’Hub Comunità Nuova di via Mengoni e ha chiamato a raccolta le 520 società lombarde. Si sono presentati direttamente o tramite delega 355 sodalizi (67,4% votanti).

Eletti in consiglio anche Germano Foglieni (313), Andrea Sina (280), Angelo Maruti (260), Federico Karrer (230) e Carlo Filabelli (143). Due varesini (Dario Crugnola e Alberto Tomasich) sono tra i dieci delegati scelti per rappresentare la Lombardia alla assemblea nazionale. Con loro Stefano Carminati, Leonardo Cittadini, Francesco Ghidotti, Marco Merlotti, Patrizio Passeri, Annalisa Rigamonti, Alessandro Riva e Vincenzo Tadolti.

CHI E’ GIUSEPPE RIZZI? (DA https://fip.it/organo/giuseppe-rizzi/)

Nato a Saronno nel 1956, laureato in Economia e Commercio (Università Cattolica del Sacro Cuore), è stato quadro direttivo di un primario gruppo bancario internazionale dove ha ricoperto il ruolo di direttore di alcune agenzie, poi responsabile della procedura di internal audit sulla rete commerciale italiana. In pensione dal luglio 2018. Sposato da 40 anni con Pina, padre di tre figli e nonno di Tommaso.

Ha giocato all’oratorio e poi si è ulteriormente appassionato al basket seguendo da tifoso l’Ignis anche nelle sue sfide scudetto con il Simmenthal Milano. Accompagnando i figli a giocare, da genitore ha fatto tutta la trafila: prima da addetto al tavolo, come cronometrista, poi segnapunti, e a seguire dirigente accompagnatore della squadra, e infine vicepresidente e responsabile organizzativo del settore giovanile.

È stato fondatore e presidente della Pall. Giovanile Robur Saronno, specializzata nel Minibasket e nel Settore Giovanile. Da dirigente di società, ha collaborato con gli organizzatori dei tornei pasquali internazionale di Varese (Garbosi, Rizzi/Giovani Leggende) proponendo Saronno come sede di un girone.

Consigliere Comitato Provinciale FIP di Varese (2009-17 e poi 2018-2019) dove si è occupato per diversi anni della capillare attività provinciale di Minibasket. Presidente del Comitato provinciale di Varese (2017-2018) e poi responsabile dell’Ufficio Gare Comitato Regionale FIP Lombardia (fino al settembre 2020). Vicepresidente del Comitato Regionale FIP Lombardia (dal febbraio 2014 al settembre 2020). E’ stato componente e poi Presidente di più Commissioni delle Finali Nazionali Giovanili.

Insignito della Stella di Bronzo CONI al merito sportivo nel novembre 2020.

