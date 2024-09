Comasco

TURATE – E’ intervenuto anche l’elisoccorso oggi, lunedì 30 settembre in un impianto lavorativo a Turate per garantire rapide cure all’operaio 44enne vittima di un infortunio sul lavoro.

E’ successo in via Isonzo poco dopo le 16,30 a dare l’allarme i colleghi del 44enne quando hanno capito che era rimasto ferito con una macchina per il taglio della legna. In pochi minuti sono arrivati sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago, l’autoinfermieristica di Saronno e l’elisoccorso.

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile che hanno collaborato con il personale sanitario per la prima parte dell’intervento. Oltre ai carabinieri sul posto è intervenuto anche il personale dell’Ats Insubria per ricostruire la dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle misure di sicurezza. Al momento non c’è ancora una prima ricostruzione dell’incidente.

E’ stato portato in codice rosso in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Como.

