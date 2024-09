CASTIGLIONE OLONA – La biblioteca civica Battaini di via Marconi 1 a Castiglione Olona (foto) ospita una nuova sfida, la Library escape del Sistema bibliotecario Valli dei mulini.

“Siete curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Si tratta di un gioco di logica che permetterà ai partecipanti di vivere in prima persona un’avventura che consentirà di mettersi alla prova e conoscere la biblioteca in modo originale e divertente – riepilogano dall’ente bibliotecario – Protagonista di questo nuovo capitolo sarà Umberto, un bibliotecario ma soprattutto un esploratore appassionato di tesori nascosti e cimeli da tutto il mondo. Dalla sua ultima impresa alla ricerca del segreto della felicità, un artefatto potente e misterioso, non ha fatto ritorno. In biblioteca, scopri chi ha nascosto dettagli importanti sul suo viaggio. Riuscirai a ripercorrere le sue tracce fino a scoprire se ha davvero trovato il segreto della felicità?”