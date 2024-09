iltra2

TRADATE – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa e di una pattuglia della polizia locale domenica pomeriggio alle 14.30 in via Melzi di Tradate, per una caduta dalla motocicletta. E’ stato soccorso un uomo di 81 anni, visitato direttamente sul posto: non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

A Locate Varesino, invece, ieri alle 10.30 in via Castiglioni, è accorsa l’automedica ed è arrivata l’ambulanza del Sos di Appiano Gentile per soccorrere un pedone che era caduto a terra. E’ stato soccorso un uomo di 68 anni, infine trasportato con l’autoletttiga all’ospedale di Circolo di Varese, ha riportato delle lesioni ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

A Turate invece alle 3.40 di notte in via Como una automobile è uscita di strada: sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, sono stati soccorsi un ragazzo di 28 anni, uno di 31 anni ed uno di 35 anni, nessuno è apparso in condizioni preoccupanti, sono stati poi visitati e medicati all’ospedale di Saronno.

