SARONNO – E’ stato determinate l’intervento di un cliente per porre fine all’aggressione di cui è stata vittima, ieri mattina domenica 29 settembre, una barista saronnese.

La donna era al lavoro in un bar del quartiere Prealpi quando è avvenuto un movimentato episodio con una donna secondo la prima ricostruzione una senza fissa dimora che gravita in città. Poco dopo le 11,30 la donna visibilmente alterata è entrata nel locale chiedendo da bere. “Si vedeva chiaramente che non era in condizione di bere nulla e così non l’ho servita e l’ho invitata a lasciare il locale”.

La risposta ha mandato su tutte le furie l’aspirante cliente che ha sputato addosso alla barista e uscendo ha lanciato un portavolantini che si trovava fuori dal locale all’interno. La barista l’ha inseguita per bloccata ma quando l’ha raggiunta questa ha iniziato a tirarle i capelli e a graffiarla.

Fortunatamente era presente un cliente che è subito accorso: visto l’intervento dell’uomo la donna si è data alla fuga. La barista ha subito chiamato i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. La saronnese, che oggi formalizzerà, la propria denuncia ha fornito ai militari una dettaglia descrizione dell’accaduto e di chi l’ha aggredita. L’ipotesi è che si tratti di una donna che in passato è già stata protagonista di episodi analoghi.

