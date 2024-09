Città

SARONNO – Dopo la seduta saltata per mancanza del numero legale torna a riunirsi questa sera lunedì 30 settembre il consiglio comunale di Saronno.

Lo fa con una seduta straordinaria in seconda convocazione alle 21,30 in Municipio. L’ordine del giorno è lo stesso della seduta saltata giovedì 26 settembre per effetto del mix tra i numeri risicati della coalizione che guida la città, l’assenza della consigliera indipendente Marta Gilli e l’uscita strategica delle opposizioni.

Si parlerà insomma della variazione di bilancio adottata d’urgenza dalla Giunta e dell’approvazione del bilancio consuntivo della serata. I temi della serata però saranno ben altri.

E’ stato un lungo weekend per la coalizione che guida la città. La seduta saltata per la mancanza del numero legale ha infatti lasciato diversi strascichi. Se pur “a caldo” la maggioranza con il sindaco Augusto Airoldi e con la nota della lista Saronno Civica abbiano negato un legame con l’imminente voto delle Provinciali in entrambe le dichiarazioni si è parlato di un evento inatteso che necessitava di un chiarimento.

Stasera problemi sul fronte numero legale dovrebbero essere scongiurati anche in caso di assenze. Essendo una seconda convocazione affinché la seduta sia valida sarà sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri. Sarà interessante vedere presenti/assenti, sentire se e come la coalizione di maggioranza gestirà/spiegherà l’accaduto nell’ultima seduta ma anche leggere tra le righe degli interventi eventuali distinguo e maldipancia.

Difficile pensare che la coalizione che guida la città possa permettersi di far passare in cavalleria la pessima figura fatta lo scorso 26 settembre soprattutto dopo che, con l’abbandono della maggioranza prima di Obiettivo Saronno poi di Giuseppe Calderazzo la maggioranza ha puntato molto sulla propria coesione e sul lavoro di squadra come punto di forza per concretizzare il programma elettorale malgrado i numeri risicati. E’ sempre stata questa infatti la risposta della maggioranza alle accuse arrivate dall’opposizione di un’Amministrazione Airoldi-Gilli trasformata negli ultimi mesi, con un po’ di veggenza, in un ancor più pesante Gilli-Airoldi. E’ chiaro che questa narrazione abbia trovato negli ultimi fatti non poche conferme.

Conseguenze e ricadute sono dunque tutte da scoprire.

