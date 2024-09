Città

SARONNO – Rientri a casa faticosi e affollamenti nelle stazioni per i pendolari saronnesi. Oggi, lunedì 30 settembre, i ritardi hanno coinvolto la linea S1, quindi i treni della linea Saronno-Lodi, sia in partenza, sia in arrivo alla città degli amaretti, con conseguenti ripercussioni sull’intera rete. Alle 17.29 la circolazione è sospesa tra Melegnano e Tavazzano, a causa dell’investimento di un gregge di pecore nella stazione di San Zenone al Lambro da parte del treno 10875. Questo ha comportato un ritardo dell’intera linea: i treni S1 subiranno variazioni di percorso e cancellazioni.

Alcune difficoltà sono state riscontrate anche sulla linea che collega Piacenza e Milano e quella che collega Bozzolo e Milano, che subiranno ritardi fino a 15 minuti.

