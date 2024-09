Città

SARONNO – “La sicurezza dei cittadini è una condizione necessaria per lo sviluppo della società. Secondo noi di Azione Saronno, anche l’amministrazione comunale dovrebbe fare la sua parte, nei limiti dei poteri che le sono concessi, proponendo un vasto piano integrato che vada dal presidio della città alla prevenzione, dallo stimolo di socialità ed eventi all’inclusione sociale, l’educazione e l’integrazione”.

Inizia così la nota di Azione in merito alla sicurezza in città.

“Ovviamente, un piano del genere richiede studio e approfondimento. Qui ci limitiamo a mettere in luce solo alcuni piccoli aspetti pratici su cui continuiamo a vedere ambiguità e polemiche che ci appaiono sinceramente poco comprensibili.

– PRESIDIO. Diamo il nostro sostegno alla raccolta firme che chiede al Governo centrale di prevedere un presidio fisso della Polizia Ferroviaria presso la nostra città, come richiesto dal Prefetto. Allo stesso modo, chiediamo che la nostra amministrazione si faccia portavoce costantemente del bisogno di maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle nostre strade presso le autorità competenti. In merito alla videosorveglianza, suggeriamo di indagare la possibilità di dotare il personale addetto di tecnologie innovative, capaci di assicurare un monitoraggio costante anche tramite assistenza virtuale e quindi in modo economicamente più sostenibile.

– SICUREZZA OLTRE LA STAZIONE. Gli episodi criminosi non si riducono ai dintorni delle stazioni ferroviarie. Chiediamo un maggiore ricorso alla polizia locale per affiancare le forze dell’ordine nei compiti di pattugliamento e di prevenzione. Quando ciò avviene, agisce ovviamente come deterrente per i malintenzionati e diminuisce il senso di insicurezza percepito dei cittadini.

– ISTITUZIONI. Riteniamo necessaria la convocazione regolare della commissione sicurezza e chiediamo il conferimento da parte del Sindaco della delega alla sicurezza a un assessore dedicato.

Non ci sembra di vedere punti divisivi o controversi in queste proposte di buon senso, sarebbe utile che su queste ci fosse un base di consenso trasversale, al di là delle appartenenze politiche.

