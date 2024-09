Solaro

SOLARO – La giornata del Verde ed il giorno del Dono si fondono a Solaro per un maxi evento con il coinvolgimento della cittadinanza ed un invito in particolare rivolto alle associazioni del territorio. L’appuntamento è per sabato 5 ottobre con la pulizia dei parchi di quartiere, ma anche per il momento di ringraziamento ai volontari attivi in paese, il Dono Day, al quale il Comune di Solaro partecipa ormai da diversi anni con la volontà di valorizzare la rete sociale cittadina.

Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 al parco più vicino a casa dove verranno messi a disposizione pinze e sacchi, raccolta fino alle 11 (è richiesto di lasciare i rifiuti all’ingresso delle aree verdi per il passaggio dei mezzi di recupero), mentre dalle 11.30 al Parco Vita di via Borromeo è previsto un rinfresco per il Giorno del Dono, con la presenza degli Ecovolontari e delle associazioni coinvolte. All’evento parteciperanno anche i dipendenti di McDonald’s, nuova realtà commerciale attiva a Solaro.

Serena Nasta, assessore all’Ambiente: «Prenderci cura del verde e in particolare dei parchi del paese è prenderci cura della nostra casa. Un dovere che spetta non solo all’Amministrazione Comunale, che certamente deve fare la sua parte, ma a tutti i cittadini. Invito quindi tutti quanti a collaborare e a prendere parte a questa iniziativa ed in particolare le associazioni del territorio, per aiutarci a promuovere una cultura del rispetto del verde pubblico. Ringrazio fin da ora gli Ecovolontari che da anni si impegnano in tal senso e anche McDonald’s che per la prima volta scende in campo insieme a noi. Spero che sabato 5 ottobre sia una bella mattinata di condivisione tutti insieme».

Direzione McDonald’s Solaro: «I dipendenti del ristorante McDonald’s di Solaro si uniranno con entusiasmo ed impegno alla giornata dedicata a contrastare il littering. È giunta infatti alla quarta edizione l’iniziativa “Insieme a te per l’Ambiente” promossa da McDonald’s con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Nelle ultime tre edizioni oltre 15.000 le persone coinvolte, 10.000 sacchi di rifiuti raccolti, 350 tappe in tutta Italia, metà delle quali patrocinate dai Comuni. L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete su tutto il territorio in cui operano i ristoranti, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema paese».