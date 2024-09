iltra2

TRADATE – Sono aperte le iscrizioni alla “Pedalata culturale” che si tiene domenica prossima, fra le 14 e le 17.30, nel Parco Pineta.

In questa uscita in mountain bike le Gev, Guardie ecologiche volontarie del Parco Pineta, accompagneranno alla scoperta delle zone umide dell’area naturalistica con i relativi stagni: Restina, Cascina Fornace, Cà Bianca e Proverbio. Durante le soste in queste aree, le Gev racconteranno mille curiosità sulle le specie animali e vegetali che popolano gli specchi d’acqua.

La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria, Ritrovo alle 14 al parcheggio di via ai Ronchi a Tradate. L’iniziativa è rivolta ad adulti e ragazzi maggiori di 14 anni; l’itinerario è di 25 chilometri ed è consigliato per persone allenate.

Prenotazioni a questo link.

