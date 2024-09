Sport

SARONNO – Tanti i temi del weekend sportivo appena trascorso. Nel calcio spicca la goleada inflitta dall’Ardor Lazzate al Fbc Saronno, mentre nelle categorie inferiori pari fra Gerenzanese e Limbiate, e bella vittoria in notturna del Dal Pozzo. Nel softball, doppia sconfitta per l’Inox Team Saronno nelle prime gare delle finali scudetto mentre l’Az Robur Saronno ha debuttato nel campionato nazionale di serie B, perdendo contro Faenza. Sempre nel softball, sui canmpo di Ospiate di Bollate nella giornata di domenica sono state giocare le finali nazionali giovanili, la Rheavendors Caronno è arrivata terza nella categoria under 18.

