Cronaca

VENEGONO INFERIORE – Tragico incidente stradale stamattina lunedì 30 settembre, a Venegono Inferiore. E’ successo poco dopo le 7.30 in via Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio con via Mauceri. Qui, secondo quanto riportato da Areu, un autocarro e una moto si sono scontrate.

Il motociclista è stato sbalzato a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono arrivati in codice rosso ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine.

Il motociclista soccorso è un ragazzo di 20 anni. I sanitari, dopo avergli prestato le prime cure, ne hanno disposto il trasporto al pronto soccorso in codice rosso, ovvero di quello di massima urgenza. Al suo arrivo all’ospedale Galmarini di Tradate il giovane però è deceduto a cause dei gravissimi traumi riportati nello scontro.

I rilievi per ricostruire con precisione l’accaduto sono stati svolti dai carabinieri della Compagnia di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti