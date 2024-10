iltra2

VENEGONO INFERIORE – Il Comune di Venegono Inferiore, in collaborazione con la biblioteca civica “Valentino Doneda” e la compagnia teatrale Bellenergia, presenta una serata all’insegna del mistero e del divertimento: Aperitivo con delitto, con lo spettacolo teatrale “Morte al Parco”.

Sono ora aperte le iscrizioni per l’evento, che si terrà venerdì 11 ottobre dalle 19 alle 21 alla biblioteca comunale di via Mauceri a Venegono Inferiore.

Durante la serata, i partecipanti saranno coinvolti in un’esperienza immersiva in cui potranno seguire gli indizi, formulare ipotesi e cercare di scoprire il colpevole del delitto misterioso. Un’occasione unica per mettersi nei panni di veri investigatori, il tutto accompagnato da un gustoso aperitivo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per garantire la partecipazione, è possibile prenotare contattando il numero 0331856042 o inviando un’email a [email protected].

(foto archivio: la biblioteca di Venegono Inferiore)

