CISLAGO – “La fauna selvatica ha necessità di compiere spostamenti e inevitabilmente gli animali sono costretti ad attraversare le strade”: l’avviso viene dal Comune di Cislago ma vale per tutta la zona.

“Riscontrata la presenza di ungulati (cervi e caprioli) nel nostro territorio, si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza e con velocità ridotta , soprattutto di notte, lungo le strade che attraversano gli ambiti boschivi, in prossimità di prati e corsi d’acqua” rilevano dal Comune.

Tratto terminale di Via Dante Alighieri (da e verso Gerenzano).

In particolare, si segnalano i seguenti tratti, a maggiore rischio:

“Si chiede la cortese collaborazione da parte dei proprietari dei lotti prospicenti le sedi stradali, nel mantenere puliti i tratti in prossimità della banchina, in modo da garantire la visibilità, e si ricorda inoltre di non dare da mangiare agli animali selvatici” concludono dal Comune di Cislago.