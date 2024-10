Cronaca

SARONNO – Incidente stradale questa mattina alle 8 in via Di Vittorio, traversa di via Novara a Saronno: per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un giovane di 15 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Misinto; il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per gli accertamenti del caso, non ha comunque lamentato gravi conseguenze.

Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di deviare il traffico per fare in modo che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza e quindi hanno eseguito i rilievi del sinistro, al fine di chiarirne con precisione la dinamica.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa in servizio sul territorio)

01102024