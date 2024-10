news

Ma perché sta avendo tanto successo? La risposta è il suo innovativo sistema “Vote-to-Earn”, che non solo permette alla comunità di Flockerz, nota come “The Flock”, di votare sulle decisioni chiave del progetto, ma premia anche i partecipanti per il loro impegno.

A differenza di altri progetti centralizzati, Flockerz dà un potere reale ai suoi utenti, consentendo loro di influenzare aspetti quali le strategie di marketing e l’espansione del progetto.

Inoltre, coloro che partecipano alla prevendita possono approfittare di premi massicci attraverso lo staking, con un interessante APY a lungo termine. Se si è alla ricerca di un’opportunità per unirsi a una comunità che fa davvero la differenza, guadagnando allo stesso tempo dei premi, questa prevendita potrebbe rappresentare la giusta scelta in questo momento.

Flockerz: il potere di decidere e guadagnare insieme

Nel mondo delle criptovalute non è comune trovare progetti che diano davvero alla comunità un ruolo di primo piano nel processo decisionale. È qui che Flockerz fa la differenza.

Questo token non è solo una meme coin, perché rivoluziona il concetto di governance decentralizzata con il suo meccanismo Vote-to-Earn. Ciò significa che ogni membro della comunità ha voce in capitolo nelle decisioni più importanti del progetto, dalla strategia di marketing all’emissione dei token. E la cosa più importante è che ogni voto viene ricompensato con altri token $FLOCK.

Il progetto è in fase di prevendita e offre ai primi investitori l’opportunità di acquistare token a prezzi molto interessanti, con grandi ricompense attraverso lo staking. Questo genera un reddito passivo in attesa della crescita del token.

Inoltre, Flocktopia, la community che sta dietro a Flockerz, garantisce che non ci sia un’entità centrale a controllare il destino del progetto. Siamo noi, “il gregge”, a tenere le redini. Pertanto, il progetto Flockerz invita a essere più che semplici investitori, diventando i veri architetti del suo futuro.

La prevendita di Flockerz: tante opportunità per gli early adopters

La prevendita di Flockerz è in piena espansione, avendo raccolto oltre $320.000 in poco tempo. Con un prezzo di partenza di $0,0055 per token, questo è il momento perfetto per acquisire $FLOCK prima che il prezzo aumenti nelle prossime fasi della prevendita.

Per quanto riguarda la tokenomica, il progetto ha riservato il 20% dell’offerta totale ai primi investitori. Inoltre, il 25% dei token è destinato a ricompense per lo staking, offrendo rendimenti che attualmente si aggirano intorno al 7000% APY.

Lo staking, combinato con il meccanismo di voto, consente agli investitori di ottenere un reddito passivo e di contribuire a guidare il futuro del progetto. Il Flock Vault, con il 25% dei token, assicura che le decisioni della comunità siano sostenute finanziariamente per il suo continuo sviluppo.

Con una chiara visione sul futuro, Flockerz prevede di espandere la propria comunità a livello globale e di quotare il token sulle principali exchange. È il momento di unirsi a questa comunità in crescita e di approfittare delle ricompense offerte dalla prevendita.

Come si può partecipare al fenomeno di Flockerz?

Acquistare Flockerz ($FLOCK) è piuttosto semplice e, con la prevendita in pieno svolgimento, questo è il momento perfetto per partecipare. Per comprare i token, tutto ciò che si deve fare è collegare il proprio wallet alla pagina ufficiale della prevendita. I pagamenti sono supportati in ETH, USDT, BNB o anche con carta di credito, il che rende facile la partecipazione.

Una volta collegato il wallet, basta selezionare la quantità di $FLOCK che si desidera acquistare e seguire le istruzioni per completare la transazione. Al termine della transazione, i token saranno bloccati fino alla fine della prevendita; a quel punto si potranno reclamare e utilizzare per le scommesse o le votazioni all’interno della piattaforma.

Uno dei motivi per investire in Flockerz è che offre un prezzo di prevendita significativamente scontato, dando ai primi investitori l’opportunità di ottenere i token a prezzi inferiori prima che vengano quotati sugli exchange.

Con una solida tabella di marcia che prevede una forte attenzione al marketing globale e all’espansione della comunità, Flockerz è destinata a diventare un progetto rilevante nel mondo delle criptovalute.

