Politica

SARONNO – “Bilancio consolidato sì o no? Pensiamo alle cose che contano veramente per la città; si porti in consiglio comunale per il progetto ex Isotta Fraschini, nonostante siano ben note a tutti nell’ambiente le posizioni contrarie di alcuni esponenti della maggioranza. Si sottoponga il piano al consiglio e poi se ne traggano le conseguenze”: da parte di Alberto Paleardi, volto storico della politica saronnese (e da un decennio consigliere comunale nella località montana del Sestriere), giunge un fermo richiamo ai “colleghi” di Saronno.

All’indipendente Marta Gilli che ieri ha votato contro il bilancio consolidato, Paleardi chiede di spiegare il proprio gesto, “che è assolutamente legittimo, ci mancherebbe, Ma chi vota a favore del bilancio preventivo e consuntivo e vota contro quello consolidato lo può fare, giustamente, perchè uno si può anche cambiare idea ma una spiegazione ai concittadini penso sia doverosa. Ma ieri sera durante il consiglio comunale non è stata data”.

01102024