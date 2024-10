ilSaronnese

UBOLDO – GERENZANO – CARONNO – ORIGGIO – CISLAGO Il distretto del commercio Antiche brughiere, anche denominato Did, sotto la vicepresidenza di Antonio Schipilliti, ha recentemente annunciato la definizione del Bando Regione Lombardia 2022-2024, una misura preziosa finalizzata a promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali. Questo importante intervento, che ammonta a un contributo totale di 630.000 euro, si propone di sostenere gli investimenti nelle comunità locali e di incentivare la crescita delle attività commerciali.

Nella valutazione dei progetti presentati, l’iniziativa del Did è stata riconosciuta come uno dei “Progetti di Eccellenza”, un attestato che riflette la qualità e la rilevanza dell’intervento proposto. Di questo contributo, 430.000 euro saranno destinati a progetti degli enti locali, finalizzati a incrementare e valorizzare il patrimonio pubblico del centro storico, mentre i restanti 200.000, euro saranno riservati per il sostegno delle attività commerciali.

Il risultato è già visibile, ben 53 attività commerciali hanno aderito al progetto, testimoniando un grande successo di partecipazione e un forte interesse da parte degli operatori locali. Antonio Schipilliti ha voluto esprimere il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo: “Un sentito grazie va a tutti i commercianti che hanno creduto in questa iniziativa e al consiglio direttivo per l’impegno e la passione profusi. Senza il loro supporto, non avremmo potuto ottenere risultati così significativi”.

Particolare riconoscimento è inoltre andato a Confcommercio Ascom Saronno, per il suo fondamentale ruolo nel coordinamento e nella promozione del progetto. La sinergia tra le istituzioni e il mondo del commercio si è dimostrata un fattore chiave per il successo di questa iniziativa, che non solo mira a rafforzare l’economia locale ma a creare un ambiente più vivibile e attrattivo per i cittadini e i visitatori.

Proseguendo lungo questa scia di successi, Antonio Schipilliti ha anticipato che nei prossimi mesi si lavorerà su nuove progettualità, in modo da continuare a valorizzare il commercio locale e le attività imprenditoriali. “L’importanza del commercio locale non può essere sottovalutata – ha affermato – è un motore fondamentale per la nostra economia e il nostro territorio”.

In conclusione, il Distretto del Commercio Antiche Brughiere si conferma un elemento cruciale per la promozione e il rilancio delle attività locali, dimostrando come la collaborazione tra Ente Pubblico, Commercianti e Associazioni possa generare opportunità concrete per la crescita e lo sviluppo delle comunità.

—